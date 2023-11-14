محافظ جنوب سيناء: لا مزايدة على دور مصر تجاه القضايا العربية

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسه المتابعة الدورية اليوم الثلاثاء، التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظه بمدينه طور سيناء، بحضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الادارات والمديريات بالمحافظة.

استهل المحافظ بدايه الجلسه بالاحداث الجاريه على المستوى الإقليمي، مؤكدا أنه لا مزايدة على دور مصر تجاه أشقائها العرب، وتجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أن شعب مصر يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية وأن مصر شعب متحضر في السلم والحرب والتاريخ يشهد لنا بذلك.

وأشار المحافظ إلى مشاركة جنوب سيناء في الاسبوع الكويتي بالقاهره لدعم العلاقات الثنائيه بين البلدين، وان المحافظه لها جناح ثابت بالمعرض للعام التالي على التوالي ،وأشار الى تكريم وزارة الدفاع الكويتية بإهداء درع الوزارة لمحافظ جنوب سيناء على جهودة وهو مايعد تكريما لكل مواطن على ارض المحافظة ،

كما ناقش ما اسفرت عنه زياره وزيري الماليه والاسكان ، والمزايا المتعدده للمحافظه من جراء هذه الزيارات لكبار المسؤولين بما يعود بنتائج ايجابيه على المواطنين بالمحافظه ،

واكد ان هناك مكافات مجزيه للعاملين بالمحافظه خلال الفتره القادمه وذلك اثابه للمتميزين منهم، واضاف ان العمل الجاد هو مقياس النجاح ،كما اشار لوصول قافلة المواد الغذائيه يوم 25 من الشهر الجاري لتتوافق مع صرف المرتبات،

كما سيتم توزيع اطنان من اللحوم والدواجن والمواد الغذائيه بالمجان على الاسر الاولى بالرعايه ، كما تم استعراض اخر موقف التقنين بمدن المحافظه وموقف لجان البث في الطلبات المقدمه ،

وكذا استعراض موقف مسجد المنشيه والكنيسه بطور سيناء، واستعراض عدد من الكتب الدوريه الصادره من عدد من الوزارات،

وتم عرض موقف مبادره توجيهات رئيس الجمهوريه بشان توفير السلع باسعار مخفضه وضبط الاسعار والتوجيه بالمرور الدائم على الوديان والتجمعات البدويه والوقوف على حل لمطالبهم ودراسه المعوقات التي تواجههم وعرض التقرير دوري بذلك.

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