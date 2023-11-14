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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مستشفيات غزة تحت الحصار

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 15 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مستشفيات غزة تحت الحصار 
اشتباكات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في محيط "الشفاء"
لا للتهجير.. "شكري": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن ترحيل الفلسطينيين مرفوضة جملة وتفصيلا
احتياطي مناسب.. الرئيس يوجه بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان
تمرد دبلوماسي غربي.. أزمة داخل "الخارجية الأمريكية" بسبب الحرب على غزة
10 سفراء فرنسيين ضد  انحياز ماكرون لإسرائيل
صحيفة صهيونية: خلافات في الكونجرس الأمريكي

غزة المقاومة الفلسطينية ماكرون