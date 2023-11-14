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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة متهمين بالاتجار في العملة المزورة بالخليفة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الخليفة الجزئية، اليوم، بإحالة طالب وعامل، في اتهامهم بالاتجار في العملة المزورة  وترويجها، إلى محكمة الجنايات.

كما أمرت النيابة قبل وقت سابق، بعرض العملات المضبوطة علي خبراء التزوير والتزييف بالطب الشرعي، وإعداد تقرير بها.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى (10 آلاف جنيه "مُقلدين").

وبمواجهته، اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من (عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة) مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته (مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

10 آلاف جنيه الاتجار في العملة الاتجار في العملة المزورة