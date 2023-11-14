الأهلي يتحدى الزمالك في قمة دوري مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة قمة دوري المرتبط أمام غريمه الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي الزمالك.

ويسبق مباراة الفريق الأول لكرة السلة، مواجهة فريقي المرتبط 18 سنة بين الأهلي والزمالك .

ويعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والزمالك في قمة دوري مرتبط السلة تقام يوم الجمعة المقبلة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي.