ضبط شخصين بتهمة النصب على مالك محل واصطدامه بسيارتهما بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقباله مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به لاذت بالفرار وذلك حال سيره بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، عاطل لهما معلومات جنائية.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالي إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.