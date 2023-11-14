بالصور.. "الداخلية" تنظم محاضرات مع طلبة المدارس للتوعية بأضرار المخدرات

واصلت وزارة الداخلية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر المواد المخدرة.

في السياق ذاته، رصدت عدسة البوابة نيوز قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسانا من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع خاصة على النشء والشباب.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة

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