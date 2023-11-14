وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تجتمع بمسئولي المبادرات الرئاسية بالمديرية

عقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماع لمديري الإدارات المعنية بالمبادرات الرئاسية لمناقشة النتائج والملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة السابقة وتقييم الأداء.

وشددت "خضر" على أهمية تلافي أي سلبيات أو معوقات بالعمل والمراجعة المستمرة لأداء الفرق وعمل جداول التوزيع بما يتناسب والتغطية الشاملة لجميع المناطق وضمان أن تصل الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومتابعه الخطط التصحيحية بهدف رفع المعدلات.

كما شددت "خضر" على أهمية المرور والمتابعة وان الهدف منه هو تلافي أي سلبيات أو معوقات أثناء العمل والتكامل بين فريق الإشراف بالمديرية وفرق العمل بالمبادرات.

وتم ذلك بحضور كل من الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، والدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة المكتب الفني، والدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة، الدكتورة الشيماء شفيق مدير إدارة القوافل العلاجية، والدكتورة هالة علام مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، والدكتور أحمد البوهي مدير إدارة الصحة المدرسية، ووفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض، وأحمد الضبع مدير مركز المعلومات بالمديرية.