حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ومن جانبها، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون لتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بقرية كفر جمعة على مساحة ٢٠٠ متر مبنى مقام بالدبش الأبيض.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن سقف بعزبة بنى هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع لوممبو وشارع الحلقة لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين وانفاق حى أول الزقازيق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة لفك التكدسات والاختناقات المرورية بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو ، وشارعي العبور والعروبة وميدان الزراعة وميدان الشهداء.

وقام فريق عمل الإشغالات بالمرور على المقاهي ورفع إشغالاتها وإلزام أصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي وتم التحفظ على كراسي إشغال طريق وترابيزات بلاستيك واستاندات حديدية وموازين حديدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.