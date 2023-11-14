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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أهم المعلومات الوقائية لتجنب مضاعفات نزلات البرد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يزداد في موسم البرد عدد المرضى منهم من يرقد في المستشفى ومنهم من يتعالج في المنزل فمتى يمكن علاج المريض في المنزل ومتى عليه طلب المساعدة الطبية فورا

يشير البروفيسور فيكتور كراسنوف رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة الفولغا للبحوث الطبية إلى أن الأمراض الناجمة عن عدوى فيروسية تتطور بصورة مختلفة لذلك يجب في حالات أولا ارتفاع درجة حرارة الجسم عدة أيام إلى 39 درجة واكثر وثانيا في حالة ظهور مضاعفات بكتيرية أو جفاف الجسم علاج المريض في المستشفى .

ويرتفع تركيز البول في حالات جفاف الجسم ويخرج بصعوبة ما يشكل خطورة على الجسم ويجب الانتباه إلى درجة الحرارة وكيف تبقى مرتفعة ولا تنخفض وحتى إذا كانت نسبة تشبع الدم بالأكسجين 92 بالمئة باستمرار فهذه إشارة خطر بالفعل ولكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم هو رد فعل وقائي للجسم لذا لا ينبغي خفض درجة الحرارة إلا إذا كانت أعلى من 38.5 درجة ومن الضروري الابتعاد عن مشاهدة التلفزيون والأجهزة الأخرى لأنها تفاقم الصداع  كما يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة المحتوية على البوتاسيوم  واتباع تغذية صحية للجسم .  

أمراض البرد مضاعفات حالات فيروس