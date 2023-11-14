تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة بالغربية

تتعرض مراكز ومدن بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى عدم استقرار فى الطقس مع ظهور سحب وغيوم فى السماء، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع استمرار تقلبات حالة الطقس على مستوى مراكز المحافظة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال سقوطها وتجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.