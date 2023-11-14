محافظ مطروح يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس غير المستقر

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهدته معظم مدن المحافظة الساحلية فجر الثلاثاء من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما وجه محافظ مطروح

لشركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولاً بأول نظراًً للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة،مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.