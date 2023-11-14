تجديد حبس عصابة سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بنطاق قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون"، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.