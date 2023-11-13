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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا توقف جميع عملياتها في غزة "خلال 48 ساعة" ما لم يسمح بدخول الوقود

الأونروا
الأونروا
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حذر مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توماس وايت، اليوم الاثنين من أن جميع عمليات المساعدات التي تقدمها الوكالة في غزة سيتم إيقافها خلال الـ 48 ساعة القادمة ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة.

ونشر وايت على حسابه على منصة “إكس”: “ستتوقف العملية الإنسانية في غزة خلال الـ 48 ساعة القادمة حيث لا يُسمح بدخول الوقود إلى غزة”، مضيفا “لم يدخل أي وقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر”.

وتحدث المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أيضا عن نقص الوقود اليوم، محذرا المانحين من أن مستودع الوقود التابع للوكالة في غزة قد نضب وأنه في غضون أيام قليلة لن تكون الأونروا قادرة على إعادة تزويد المستشفيات وإزالة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

الأونروا غزة الوقود