مانشستر يونايتد يدخل منافسة شرسة لضم «ميسي السويدي»

أعلنت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع لاعب فريق كوبنهاجن الدنماركي روني باردجي، بعد أدائه المميز في مباراة دوري أبطال أوروبا التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز كوبنهاجن 4-3.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، يخطط المالك المحتمل لمانشستر يونايتد السير جيم راتكليف، لتدعيم صفوف الفريق بضم باردجي، الذي يلقب بـ "ميسي السويدي" بسبب أسلوب لعبه المميز.

يُشار إلى أن باردجي، البالغ من العمر 17 عامًا، جذب انتباه أندية كبيرة مثل برشلونة وبايرن ميونخ وأياكس، وهو الآن محط اهتمام فرق إنجليزية أخرى مثل تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس، بالإضافة إلى اهتمام فريق نيس الفرنسي.