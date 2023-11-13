تنفيذ دورة للتدريب والتأهيل لتطوير منظومة خدمات المحليات بوسط سيناء

تابع سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وذلك بقاعة التدريب بمجلس مدينة الحسنة تحت رعاية لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال بحضور المهندس محمد فيصل والمهندس اشرف مرزوق مدربى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعلن المهندس محمد فيصل مدرب وزارة التخطيط بأنه جري الإنتهاء من تدريب جميع العاملين بالإدارات الخلفية بالمركز بديوان عام المجلس ويجري حالياً تدريب العاملين بالوحدات القروية التابعه حتي نهاية الشهر الجاري.

وأشاد رئيس المدنية بجهود وزارة التخطيط لتطوير القطاع الحكومي، كما اشاد بجهود فريق المهندسين القائمين علي التدريب وذلك لجهودهم المبذولة في تدريب جميع العاملين بمركز ومدينة الحسنه علي هذه المنظومه الالكترونيه، لتحقيق أقصى استفادة للمتدربين حول كيفية تطوير العمل والتعامل الإلكتروني مع الملفات في إطار تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.