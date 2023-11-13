ننشر تفاصيل لقاء وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الصحية

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، اليوم الاثنين ، مع مديرى الادارات الصحية على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة مؤشرات الاداء الخاصة بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة المنتشرة على مستوى المحافظة وبحث المشكلات التى تواجه المنشات الصحية وبحث طرق حلها.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط مؤشرات تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الصحية والتى يتم تقديمها عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات والفرق المتنقلة على مستوى المحافظة والتى تأتى على رأسها مبادرة ١٠٠ يوم صحة والتى تشمل تقديم خدمات الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن الاورام السرطانية بالاضافة الى تقديم خدمات مبادرة صحة المراة.

يشار إلى أن مديرية الصحة فى دمياط حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهورية في تحقيق نسب المستهدف من الفحص والعلاج بالمبادرات الرئاسية.

الى جانب ذلك تابع وكيل وزارة الصحة معدل ونسب تحقيق المستهدف من حملة طرق الابواب الخاصة بتنظيم الاسرة والتى تستهدف حصر وتسجيل جميع السيدات والأنسات فى عمر الانجاب بالاضافة الي تقديم خدمات تنظيم الاسرة.

علاوة على ذلك تابع الخطط المعدة لتنظيم العيادات المسائية بالوحدات الصحية والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية فى اقرب مكان للمواطنين بالاضافة الى تخفيف الضغط على المستشفيات.

كما شدد على المرور من قبل مديرى الادارات ومتابعة العيادات المسائية طبقا للجداول المعدة كما أكد على مروره شخصيًا عليها.