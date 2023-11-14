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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواجهات اليوم الثلاثاء من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
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يواجه فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، النجوم صاحب المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

ويصطدم القناة بقيادة سامر عبدالرحمن، صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة، بفريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور، صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويحل بروكسي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، ضيفًا ثقيلًا على السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد، صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

ويلتقي لافيينا بقيادة أحمد عيد عبدالملك، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، مع حرس الحدود بقيادة محمد مكي، صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

طنطا النجوم القناة فريق المصرية للاتصالات لافيينا