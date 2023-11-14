مواجهات اليوم الثلاثاء من دوري المحترفين

يواجه فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، النجوم صاحب المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

ويصطدم القناة بقيادة سامر عبدالرحمن، صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة، بفريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور، صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويحل بروكسي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، ضيفًا ثقيلًا على السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد، صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

ويلتقي لافيينا بقيادة أحمد عيد عبدالملك، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، مع حرس الحدود بقيادة محمد مكي، صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة.