رئيس “تعليم الكبار” يبحث التعاون مع محافظ الغربية لإعلان المحافظة خالية من الأمية

استقبل اليوم الاثنين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بديوان عام المحافظة.

أعرب المحافظ عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للنهوض بملف محو الأمية على صعيد المحافظة، مؤكدا على ضرورة ربط محو الأمية بالتوعية، و تناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لتكثيف جهود الهيئة داخل المحافظة في ظل ما تحقق من إنجاز هذا العام في خفض نسبة الأمية بالمحافظة من أجل إعلان المحافظة خالية من الأمية.

ومن جانبه وجه ناصف ، الشكر للمحافظ على دعمه الكامل لفرع الهيئة بالغربية، وخصوصا بعد حصول فرع الغربية على المراكز المتقدمة بين المحافظات لهذا العام من تحقيق المستهدف، والنزول إلى هذه النسبة كما هنأ ناصف المحافظ بحصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة، مضيفا: الهيئة هذا العام محت أمية أكثر من 903ألف ، بفضل تعاون الجهات الشريكة ،وأبناء الهيئة المخلصين.

وأكد ناصف أن تأمين الوطن بالعلم لايقل أهمية عن تأمينه بالسلاح و أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – والاجتماعية – والبيئية ) دون القضاء على الأميةالهجائية، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها" مبادرة حياة كريمة" ما هي إلا حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الشخصية المصرية ؛ ليحيا المواطن المصري حياة تليق به،وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحررين من الأمية،وتم تبادل الدروع.

