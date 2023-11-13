اقرأ غدًا  في عدد البوابة| المعاناة الإنسانية تتفاقم.. مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 13 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وفد "المتحدة للخدمات الإعلامية" يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

المعاناة الإنسانية تتفاقم.. مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة

.. واستهداف مبنى لـ "الأونروا" بنيران إسرائيلية

وزراء الخارجية الأوروبيون يدعون إلى هدنة إنسانية

الأزهر يطالب المجتمع الدولي بمحاكمة الكيان الصهيوني الإرهابي

في مقطع فيديو لموقع "لو ديالوج".. ريجيس شاماني العقيد في القوات الجوية الفرنسية يقدم تحليلا للصراع بين روسيا وأوكرانيا

أوضاع شرق وغرب أوروبا.. المحلل السياسي الفرنسي نيكولاس ميركوفيتش يجيب على السؤال المحوري: لماذا أصبح الوضع في كوسوفو متوترا مرة أخرى

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12