إدارة الزمالك تعقد جلسة مع أوسوريو لمنحه مستحقاته المتأخرة

اتفقت إدارة الزمالك، اليوم الإثنين، مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على عقد جلسة بمقر النادي الأبيض غدا الثلاثاء لمنحه مستحقاته المتأخرة وتسوية كافة أموره مع النادي بعد رحيله مؤخرا بسبب سوء النتائج.

واستقر الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري أمام فريق توت عنخ أمون، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.