ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إدارة الزمالك تعقد جلسة مع أوسوريو لمنحه مستحقاته المتأخرة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتفقت إدارة الزمالك، اليوم الإثنين، مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على عقد جلسة بمقر النادي الأبيض غدا الثلاثاء لمنحه مستحقاته المتأخرة وتسوية كافة أموره مع النادي بعد رحيله مؤخرا بسبب سوء النتائج.

واستقر الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري أمام فريق توت عنخ أمون، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك أبو سليم الليبي أيمن مصطفى خوان كارلوس أوسوريو