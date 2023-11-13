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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 22 ألف عبوة أدوية ومستحضرات غير مسجلة بمخزن بالغربية.. صور

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين ومدير الإدارة أثناء الحملة
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط 22 ألف عبوة أدوية مستحضرات غير مسجلة بمخزن للأدوية بمركز طنطا. 

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بوجود مخزن يحوي عبوات أدوية ومستحضرات غير مسجلة،  وبالتنسيق مع المهندس  محمد ابوهاشم  وكيل وزارهطة التموين، تم شن حمله مكبره  تحت إشراف  ياسر مراد مديرالادارة،  ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم مداهمة المخزن 
وضبط  220000 عبوة أدوية للانف والحلق، وأدوية للأمراص الجلدية، بالإضافة إلي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجله بهيئة الدواء داخل مخزن غير مرخص بالقرب من الأراضي الزراعية بقرية  تابعه لمركز طنطا.

تم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التموين أدوية مخزن بير سلم الرقابة الإدارية ضبط 22 الف عبوه ادويه