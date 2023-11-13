ضبط 22 ألف عبوة أدوية ومستحضرات غير مسجلة بمخزن بالغربية.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط 22 ألف عبوة أدوية مستحضرات غير مسجلة بمخزن للأدوية بمركز طنطا.

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بوجود مخزن يحوي عبوات أدوية ومستحضرات غير مسجلة، وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارهطة التموين، تم شن حمله مكبره تحت إشراف ياسر مراد مديرالادارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم مداهمة المخزن

وضبط 220000 عبوة أدوية للانف والحلق، وأدوية للأمراص الجلدية، بالإضافة إلي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجله بهيئة الدواء داخل مخزن غير مرخص بالقرب من الأراضي الزراعية بقرية تابعه لمركز طنطا.

تم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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