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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تجديد وتعديل عقود اللاعبين وصفقات يناير على طاولة اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط
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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مهمة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص فريق الكرة الأول في ظل تراجع المستوى الفني والنتائج وعقب خسارة الفريق بطولتين في الموسم الحالي.

وعاد الخطيب من المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عقب حضور حفل افتتاح كأس العالم للاندية لكرة اليد سوبر جلوب بدعوة من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أهم الملفات التي سيناقشها محمود الخطيب مع لجنة التخطيط والتي تعتبر الشغل الشاغل لرئيس القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" أن ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي خلال الموسم الجاري يعتبر الأهم والأول على طاولة الاجتماع،  حيث سيتم مناقشة تجديد عقد الثلاثي علي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي سيتعاقد معها الأهلي في يناير المقبل وأبرزها أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد الأزمة الأخيرة بين اللاعب ونادية والمفاوضات مع عدد من الصفقات أبرزها عمر كمال وثنائي فريق بيراميدز أسامة جلال ومحمد حمدي.
كما ينافش رئيس الأهلي مع لجنة التخطيط مصير تعديل عقود أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم بعدما تلقى الأخير عدة عروض للأحتراف في أوروبا مؤخرا.

محمود الخطيب لجنة التخطيط للكرة تجديد عقود اللاعبين علي معلول أحمد فتوح لاعب الزمالك