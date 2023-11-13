بنك القاهرة يحصد شهادة «الأيزو 22301» لنظام استمرارية الأعمال

حصل بنك القاهرة على شهادة الإيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال تتويجاً لجهود البنك المبذولة في هذا المجال و التي تضمن توافق البنك مع كافة متطلبات المعيار والذي يهدف الى توفير منهج وقائي لتحديد المخاطر الرئيسية والتخفيف من حدتها والإستعداد للأحداث غير المتوقعة لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى وضمان استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات والكوارث المحتملة وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

وأشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بتلك الخطوة بإعتبارها إنجازاً مهماً يدل على اهتمام البنك بتأمين عملائه وموظفيه تحت أي ظروف من خلال اعداد خطة تشمل إجراءات حقيقية للتعامل مع الكوارث والأحداث غير المتوقعة، وتخضع تلك الخطة للتحديث بشكل مستمر بما يضمن تطويرها دائماً وتحقيق الاستجابة المثلى في حالات الطوارئ".

وأوضحت هالة القصار رئيس مجموعة المخاطر أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس جهود البنك لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء في حالة وقوع أي حوادث طارئة بالإضافة الى تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها فضلاً عن تحسين خدمات البنك وممارساته التشغيلية.

وأكد مصطفى خضر رئيس قطاع مخاطر التشغيل أن شهادة ال ISO 22301 تعد دليلاً على احترام البنك لمعايير الجودة الدولية واهتمامه بتنفيذ الممارسات المتوافقة مع المعيار لضمان الإستقرار والإستمرارية في جميع جوانب عمله لتمكين بنك القاهرة من تنفيذ استراتيجيته الطموحة وضمان استمرارية الاعمال، كما تسهم تلك الخطوة فى تعزيز مكانة بنك القاهرة كواحد من أكبر البنوك في مصر والشرق الأوسط وتؤكد الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.