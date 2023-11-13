القوة الناعمة تدعم القضية الفلسطينية وتتصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

في أعقاب أحداث غزة التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي، والتي عُرفت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام بـ "طوفان الأقصى"، عاش الشعب الفلسطيني إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد الآلاف من سكان غزة.

عكست ردود الأفعال السريعة من الفنانين والقوى الناعمة في مصر عمق التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني. فقد حرصوا على التعبير عن غضبهم بسبب قتل الأبرياء، وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

فقد طالب بعضهم بجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، بينما حرص آخرون على نشر تدوينات عبر حساباتهم الرسمية على "فيسبوك" و"إنستجرام" يعبرون فيها عن غضبهم بسبب قتل الأبرياء.

خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية

نشر الفنان خالد النبوي تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" قائلًا: "مصالح السياسة لا تلغي التاريخ، ولا تسقط الحقوق السابقة بمرور الزمن، علينا فقط أن نتذكرها وندافع عنها ونطالب بها كما يفعل الأخرون".

خالد النبوي عبر إكس

كندة علوش تدعم القضية الفلسطينية

يظهر موقف الفنانة السورية كندة علوش بوضوح من القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب، حيث تحرص دائمًا بنشر تدوينات عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" داعمة للشعب الفلسطيني.

وكتبت قائلة: "يذهلني هذا الشعب يذهلني صموده وصبره.. يذهلني تشبثه بالارض وقدرته على التحمل وتمسكه بالبقاء.. يذهلني تعامله مع فكرة الموت وكأنه حدث اعتيادي عابر.. تذهلني قوته وصلابته وتبدو حياتنا تافهة.. إذا ما قورنت بحياته همومنا مخاوفنا مشاكلنا.. كم يجب ان نتعلم منه".

كندة علوش عبر إكس

نبيل الحلفاوي يدعم القضية الفلسطينية

بينما وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة قوية عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" بعد الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي هزت العالم، وقال: "غرابة وصعوبة المشهد الراهن في أن القرارات الصحيحة وطنيًا وأمنيًا وإنسانيًا بينها نوع من التعارض".

وتابع: "تنفيذها يلزمه قدر هائل من التوازن والحكمة والكفاءة السياسية والمساندة الشعبية، وقبل هذا كله التوفيق من الله سبحانه وتعالى".

إيمان العاصي تدعم القضية الفلسطينية

فى حين حثت الفنانة إيمان العاصي جمهورها عن دعم القضية الفلسطينية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشرت منشورًا علقت عليه قائلة: "لا نتوقف عن الحديث عن فلسطين الوضع أسوأ بكثير من الأول كفاية تقارير المستشفيات وبشاعة الموقف.. اوعى تصدق العدو عشان ضميرك يهدا ويرتاح.. الوضع يزداد سوء وأكثر عذاب من بداية الحرب الموت الأول كان بالتفجير دلوقت.. بالتفجير والتجويع والجفاف من قلة المياه”.

وأضافت: “المصاب لا يجد مستشفى تداويه والإصابات عندهم مش الإصابات اللي متعارف عليها.. إصابتهم حروق خطيرة وبتر أطراف بلا مسكن للآلام وأكثر.. تركوا الأطفال وحيده في المستشفيات.. يواجهون مصير مؤلم ومخيف. نزوح ورا نزوح نكبة أخرى أشد قسوة ورعب.. لا تمل الحديث...صوتك صوتهم".