إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 بمحافظة البحيرة

شهدت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود هويدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إجراء نتيجة قرعة الحج العلنية لعام 2024 بمجمع دمنهور الثقافي.

وقدمت بلبع، التهنئة للحجاج الفائزين في القرعة، متمنية لهم حجاً مبرورا وذنباً مغفوراً والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

وأشار مدير أمن البحيرة، إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام 2203 مواطنين، فاز منهم 577 شخصا منهم 3% لكبار السن، إضافة الى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي الحصة المقررة.

شهد إجراء القرعة، العميد سامى الروينى، رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، اللواء حسام أبو الشيخ، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والادارية، اللواء خالد حبيب - مفتش الدخلية وفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرمانى، مدير عام مديرية الاوقاف، الدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة و عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.