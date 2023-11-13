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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخاب رئيس لمجلس أمناء مطروح

“هاشم” رئيسا لمجلس
“هاشم” رئيسا لمجلس أمناء مطروح بالانتخاب
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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح انتخابات مجلس أمناء المحافظة بقاعة التدريب بديوان عام المديرية بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ولطيفة طرمان أمين سر المجلس بحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأعضاء المجلس الثلاث من المهتمين بالعملية التعليمية وسط أجواء ديمقراطية سليمة. 

 انتهت بفوز الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية برئاسة مجلس الأمناء علي مستوي محافظة مطروح بالانتخاب والحاج فتحي ابوعبيسي رئيس مجلس أمناء النجيلة نائباً لرئيس المجلس، والسيد عبداللطيف المراقب المالي وذلك بالتزكية بناء على الاتفاق من جميع الأعضاء.

وأعرب مدير تعليم مطروح عن سعادته بالأجواء الديموقراطية الرائعة التي سادت انتخابات رئاسة ونيابة مجلس الأمناء وسط مشاعر أجواء ديمقراطيه  هدفها الأول والأخير صالح العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

مطروح تعليم مطروح - انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين أحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء