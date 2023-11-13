محلل فلسطيني لـ"البوابة نيوز": دور مصر الداعم ليس بجديد ونثمن جهود الرئيس السيسي

قال جهاد أبو لحية المحلل السياسي الفلسطيني، إن الدور المصري المساند والداعم للشعب الفلسطيني وللقضية ليس بالجديد على مصر.

وأضاف أبو لحية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر ما زالت هي صمام أمان حقيقي لشعبنا الفلسطيني، وفي هذه الحرب نثمن موقف مصر على كافة المستويات التي كانت متقدمة ابتداءً من الموقف الرسمي المصري الذي عبر عنه الرئيس السيسي في كلمة له في حفل بالكلية الحربية والذي صرخ فيه عن رفضه لمخطط التهجير لأهل غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو لحية أن الرئيس السيسي حشد لهذا الموقف عربيًا ودوليًا، وايضا عقد قمة السلام في العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك الموقف الدبلوماسي المشارك للدبلوماسية الفلسطينية في كل المحافل الدولية والموقف الشعبي المصري الذي عبر في شوارع مصر عن وقوفه مع شعبنا الفلسطيني والموقف الأهلي من المؤسسات المصرية التي مدت الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل مساعدات كبيرة حيث وصل أكثر من نصف ما وصل الى غزة من مساعدات هي من مصر.

وقال: "إذن نتحدث عن مواقف مصرية محترمة سباقة لا مثيل لها ولذلك نحن كفلسطينيين نحترم ونقدر ونثمن هذه المواقف المصرية".