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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: نحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى تفعيل بوابة خدمات المحليات

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن المحافظة تأتي فى الترتيب الثاني على مستوى الجمهورية في تفعيل بوابة خدمات المحليات لتسهيل الخدمة على المواطنين وسرعة إنجازها، وذلك ضمن ما تشهده الدولة من تطور ملحوظ فى مجال التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، مؤكدا أن المحافظة تتيح 67 خدمة متنوعة من الخدمات المميكنة للمواطنين داخل منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، من خلال 29 مركزاً تكنولوجياً منها 10 مراكز بالوحدات المحلية للمدن، إلى جانب 18 مركزاً تكنولوجيا ًداخل المجمعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مراكز تكنولوجية متنقلة، تجوب كافة مدن وقرى المحافظة للتيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية تحت إشراف الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتقديم أوجه الدعم الفني وتدريب موظفي شبابيك ومشرفي النظام لرفع كفاءتهم وانجازهم في العمل مع تطبيق نظام التحصيل المميكن وإعداد دليل موحد للخدمات المقدمة بكل المراكز شامل مستندات ورسوم كل خدمة .

جدير بالذكر ، أن إطلاق بوابة "خدمات المحليات Lgs.gov.eg " يأتي للتيسير على المواطنين، إلى جانب تفعيل الأرشيف الإلكتروني للحفاظ على المستندات و قواعد البيانات الحكومية من التلف أو الحريق، كما أن إتاحة المراكز التكنولوجية المتنقلة تخفف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، حيث توفر الجهد و الوقت و تقدم خدمة متميزة وسريعة للمواطنين.

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