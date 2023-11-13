مصرع محام في حادث تصادم بطريق بورسعيد بالدقهلية

لقى محامي مصرعه على إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين يستقل أحدهما على طريق (المنزلة – بورسعيد) بنطاق مركز شرطة المنزلة محافظة الدقهلية على إثر اصطدام سيارة بيك أب بجانب سيارته وانحرافه على جانب الطريق ووفاته.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "مسعد مسعد السيد مصطفى"، 49 عاما، محام حر ومقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبسؤال نجل المتوفى ،21 عاما، طالب بكلية الحقوق ومقيم بذات القرية قرر انه حال قيادة والده السيارة رقم " د أ ب 6917" وسيارة على طريق (المنزلة – بورسعيد) امام قرية النسايمة دائرة المركز إصطدمت به من الجانب الأيسر السيارة رقم "ج ع ص 2848 بيك أب"، قيادة "السعيد.ط.ط"، 27 عاما، سائق ومقيم بندر المنزلة مما أدى الى انحرافها على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته.

بسؤال قائد السيارة الثانية اعترف بارتكاب الواقعة وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.