بالفيديو.. الأرصاد: طقس خريفي وتحسن في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الـ 48 ساعة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وشهدنا سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير وستقل نسبة الأمطار اليوم عن الأمس.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن اليوم يتوقع أن استمرار لتأثير المنخفض الجوي ولكن أٌقل من تأثير الأمس وأول أمس والأمطار ستكون خفيفة اليوم على القاهرة، ومتوسطة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لتكون خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتابعت، أن الأمطار ستكون متقاطعة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، موضحًة أن الطقس اليوم خريفي، وأن فترة الليل سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بالشبورة المائية في الساعات الصباحية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة وجهت تحذيرات هامة مساء أمس بشأن الشبورة المائية وقد تصل الى الضباب، وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لمتابعة الأحوال الجوية.