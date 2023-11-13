وزير فلسطيني: وقود محطات الاتصالات في غزة يكفي حتى الخميس المقبل فقط

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر، أن كميات الوقود المتوفرة بقطاع غزة ستغطي احتياجات عمل محطات الاتصالات حتى يوم الخميس المقبل فقط، وبعدها ستنقطع خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضية والخلوية.

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني - في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - "إن ما تبقى من عناصر شبكات الاتصالات تغطي الآن من 30 إلى 35% من المشتركين.

ومن اليوم ستفقد الشبكة عناصر أساسية نتيجة نفاد الوقود وغياب الكهرباء وكل السبل لاستمرار عمل تلك المحطات".. موضحا أنه عند نفاد الوقود بشكل كامل ستتوقف مولدات الكهرباء، ثم يتوقف العمل بشكل كامل عن الشبكات.

وأضاف أنه تم الإعلان عن الأمر حتى يكون جميع المواطنين والمؤسسات الإغاثية على علم بما سيحدث.. مؤكدا أن وسائل الإغاثة ستتأثر بذلك خاصة وأن الوضع في جميع أنحاء غزة صعب للغاية خاصة في المستشفيات.

وأوضح الوزير الفلسطيني أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذين يبدون تجاوبا إيجابيا.. وتابع قائلا "وفي حال وضعت الشركات المصرية أبراج تقوية، فإنه من الممكن أن تغطي حتى وسط القطاع لمفعلي خاصية التجوال لحاملي شرائح الشركات الفلسطينية".