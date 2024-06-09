مدينة مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مدرسة سويسرية دولية تركز على الرياضة في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروع كيان في تاج سيتي، القاهرة الجديدة، بالتعاون مع مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) التابعة لمدرسة "إيكول لمانيا السويسرية "، التي تديرها إيديوهايف التابعة لشركة سيرا للتعليم، وكلوب كيان الذي يديره شركة بلو ريبون. ويهدف المشروع إلى تقديم مفهومًا جديدًا متكاملًا يجمع بين التعليم عالي المستوى والرياضة الاحترافية بأسلوب حياة صحي في مكان واحد، بهدف تمكين المواهب الشابة ليصبحوا أبطال ومحترفين رياضيين وتزويدهم بالخبرة المعرفية والمهارات اللازمة.

مدينة مصر تتعاون مع شركة سيرا للتعليم وشركاتها الأهلي سيرا وإيديوهايف، لإنشاء مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه مصري، وسيتم التعاون مع شركة بلو ريبون لبناء كلوب كيان وادارته باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه. ومن خلال الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة سيرا للتعليم في مجالها، وبلو ريبون في مجال الرياضة، وريادة مدينة مصر في تقديم تجارب مبتكرة واستثنائية، سيساعد هذا المشروع على تعزيز قدرات ومهارات المجتمع من خلال التعليم والرياضة، وإنشاء أجيال مجهزة بالمهارات المعرفية والرياضية لتحقيق تأثير إيجابي.

تعد شركة سيرا للتعليم ) كود البورصة المصرية (CIRA.CA –أكبر مزود للخدمات التعليمية المتكاملة في مصر منذ تأسيسها عام 1992، بهدف تقديم تعليم عالي المستوى. وقد أنشأت شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية بالشراكة بين شركة سيرا للتعليم والأهلي كابيتال القابضة كمشروع مشترك في عام 2021، لتوفير تعليم بمعايير عالمية للمصريين. وستقوم شركة إيديوهايف، التابعة لشركة سيرا للتعليم، بإدارة مدرسة لمانيا السويسرية الدولية. تعد إيديوهايف شركة رائدة في إدارة التعليم حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجالها. توفر الشركة حلولًا تعليمية شاملة وتدير حاليا 6 مدارس دولية مع خطة للتوسع في المستقبل. تأسست إيكول لمانيا السويسرية على يد بول دو باسكييه في عام 1908 في لوزان، سويسرا.

وتعد مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) أول مدرسة سويسرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تابعة لمدرسة إيكول لمانيا السويسرية المرموقة. تقدم المدرسة برنامج البكالوريا الدولية (IB) بدءًا من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثاني عشر، إلى جانب برنامج رياضي للطلاب الطموحين بدعم من كلوب كيان الرياضي المرتبط بالمدرسة، لتوفير التوجيه والإرشاد اللازم لمساعدتهم في تحقيق حلمهم. كما توفر المدرسة أيضًا برنامجًا لريادة الأعمال بالشراكة مع كلية إدارة الأعمال في لوزان.

يُدار كلوب كيان من قبل شركة بلو ريبون، وهي شركة رائدة في إدارة الأندية الرياضية، تهدف إلى إثراء المجتمعات من خلال التأثير الفعال للرياضة، وتطوير الشخصية، والتجارب المبتكرة. كما تسعى الشركة إلى المزج بين اللياقة البدنية والنمو الشخصي والتقدم التكنولوجي من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة، بهدف تمكين الأفراد من بدء رحلتهم نحو تحقيق الذات والنمو. ويعمل كلوب كيان على بناء مجتمع يدعم الفرد، ويعزز التطور المستمر من خلال ثلاث ركائز أساسية: الرياضة، التعليم، والفنون والثقافة.

وتعليقًا على إطلاق مشروع كيان، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلًا: "إن إطلاق مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) وكلوب كيان الرياضي هو شهادة على سعينا الدائم لخلق بيئة مبتكرة ترعى المواهب وتمكن الشباب. إن تقديم هذا المفهوم الفريد لأول مرة في مصر يحقق الدمج بين تقديم مستوى تعليمي عالي مع برامج رياضية رائدة، مما يلبي تطلعات واحتياجات الأجيال القادمة. يمثل مشروع كيان إضافة جديدة لسلسة نجاحات شركة مدينة مصر الممتدة على مدار 65 عامًا، حيث تتخطى رؤيتنا مفهوم الاستثمار في بناء مجتمعات فحسب، لتمتد وتشمل الاستثمار في مهارات ومواهب شبابنا والأجيال القادمة، لنمكنهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم من أجل مستقبل أفضل."

تعليقًا على الاتفاقية، قال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم والأهلي سيرا: "نحن فخورون بإضافة مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) إلى مجموعة مشروعتنا الكبيرة من الأنظمة التعليمية المتنوعة، ومن أهم ما يميز هذه الشراكة هو مكانة لمانيا السويسرية كواحدة من أكثر المدارس المرموقة على مستوى العالم، مما يضع معيارًا عاليًا لتعليم البكالوريا الدولية (IB) في مصر، بالإضافة إلى تقديم نظام تعليمي دولي متكامل من سويسرا للمرة الأولى في مصر. كما توفر المدرسة نظام تعليم البكالوريا الدولية على مستوى عالي، وسيتضمن النظام أيضًا مساريين متميزين يركز أحدهما على الرياضة والآخر على ريادة الأعمال، مما سيوفر أفضل مستوى من المهارات الريادية والمواهب الرياضية مع شهادة متميزة بدءًا من رياض الأطفال حتى الصف 12. لذا، ستقوم المدرسة بتخريج طلاب على مستوى عالمي قادرين على الالتحاق بأرقى المؤسسات التعليمية العليا حول العالم. إن هذه المدرسة لسيت مجرد إضافة جديدة لمجموعتنا؛ بل إنها تضع معيارًا جديدًا للتعليم عالي الجودة في مصر."

كما صرح كريم مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف: "ستكون مدرسة لمانيا السويسرية الدولية هي المدرسة السابعة لإديوهايف في مصر ولكن بنهج مختلف. إنها ليست مجرد مدرسة تقدم شهادة البكالوريا الدولية (IB) مع تاريخ ونهج يمتد لأكثر من 100 عام في لوزان، سويسرا؛ بل إنها تقع أيضًا في قلب نادي كيان. تقدم المدرسة الحل الأمثل والشامل لتحدي هام ومستمر للعائلات المصرية التي تبحث عن تعليم عالي الجودة لأبنائها مع السماح لهم بالتفوق في الرياضة والانضمام المحتمل للمنتخبات القومية، حيث عادةً ما يضطر الطلاب للتخلي عن أحد هذين المسارين بحلول سن 15 بسبب الضغوطات التي يتعرضون إليها للتوفيق بين دراستهم ونشاطهم الرياضي. لذلك تقدم المدرسة السويسرية الدولية الحل المتكامل لهذا التحدي في مكان واحد."

من جانبه، أعرب الدكتور ديفيد كليفاز، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدرسة لمانيا السويسرية الدولية، عن اعتزازه بافتتاح مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) في تاج سيتي، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن افتتاح أول مدرسة سويسرية لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة مدينة مصر، وهو ما يعكس إيماننا بضرورة توفير تعليم عالي المستوى وتعزيز إمكانات العقول الشابة"، وأضاف" نحن متحمسون لتقديم معاييرنا العالمية في مجال التعليم في مصر، من خلال إنشاء مدرستنا في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة، ونتطلع إلى رؤية طلابنا يزدهرون في هذا المجتمع الداعم والنابض بالحياة."

كما صرح معتز الإتربي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو ريبون، قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع مؤسسات مرموقة تشاركنا الشغف في تنمية الأفراد في كافة جوانب حياتهم، حيث أننا ملتزمون ببناء مجتمع يجسد جوهر "كيان" من خلال التعرف على إمكانيات كل فرد والعمل على تنميتها. ونؤمن أن المجتمع يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي الرياضة، والتعليم، والفنون والثقافة، مما يوفر بيئة شاملة تمكن الأشخاص من الازدهار والتفوق في تطلعاتهم المستقبلية.

الجدير بالذكر أن مكتب زكي هاشم وشركاه قام بدور المستشار القانوني لشركة مدينة مصر، بينما قدمت شركة التميمي المشورة القانونية لشركة الأهلي سيرا وإديوهايف من خلال مكتبها في القاهرة.