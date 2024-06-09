حزب الله: قصفنا مواقع مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، قصفه لمواقع مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل وانتشار جنوده في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكّد حزب الله اللبناني في بيان له ، أن الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما ذكرت المقاومة في بيان آخر، أنه تم استهداف موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة قد نفّذت، أمس السبت، 11 عملية عسكرية ضد مواقع وانتشار جنود الاحتلال، بينها 5 عمليات رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية واستهداف المدنيين.

وفي ردّها على القصف الإسرائيلي الأخير، والذي استهدف بلدتي مركبا وعيترون، قصفت المقاومة أمس مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال، براجمة من ‏صواريخ "فلق 2". ‏