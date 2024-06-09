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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: قصفنا مواقع مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، قصفه لمواقع مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل وانتشار جنوده في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكّد حزب الله اللبناني في بيان له ، أن الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما ذكرت المقاومة في بيان آخر، أنه تم استهداف موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة قد نفّذت، أمس السبت، 11 عملية عسكرية ضد مواقع وانتشار جنود الاحتلال، بينها 5 عمليات رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية واستهداف المدنيين.

وفي ردّها على القصف الإسرائيلي الأخير، والذي استهدف بلدتي مركبا وعيترون، قصفت المقاومة أمس مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال، براجمة من ‏صواريخ "فلق 2". ‏ 

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