محامي عمرو دياب يحرر محضرًا ضد "الشاب المصفوع": "قرص موكلي وضايقه"

الأحد 09/يونيو/2024 - 01:38 م

حرر محامي الفنان عمرو دياب، محضرا في قسم شرطة التجمع الأول ضد شخص لقيامه بقرصه ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

عمرو دياب يصفع أحد معجبيه بالقلم

وعلق الناقد الفني الكبير طارق الشناوي علي واقعة صفع الهضبة عمرو دياب لشاب حاول التقاط صورة سيلفي معه.

وقال "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: "لا يوجد مبرر إن الإنسان يفقد أعصابه خاصة لو شخصية عامة، الشخصية العامة لابد أن تتحلي بالثبات الانفعالي".

وأضاف: “لكن فيه حاجة احنا لم نراها في فيديو عمرو دياب.. واضح في الصورة إن حصل اعتداء لفظي أو جسدي.. فيه حاجة منعرفهاش حصلت في الفيديو”

وطالب طارق الشناوي، الفنان عمرو دياب أن يسارع بإصدار بيان صوتي يعلن فيه اعتذاره عما صدر منه، مؤكدًا أنه مهما كان التجاوز لا يجوز الرد عليه بتجاوز آخر.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الهضبة عمرو دياب تريند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح.