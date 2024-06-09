تجديد حبس شقيقين قتلا جارهما بالسلام

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، تجديد حبس شقيقين 45 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل جارهم في مشاجرة بينهم لخلافات بينهما في مدينة السلام .

واعترفوا الشقيقين في تحقيقات النيابة أن خلافات بينهما السبب في الشجار وأنه نشب بينهما مشاداه كلاميه واستخدموا أسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم سابقة، وان المجني عليه وصديقه يضايقون المتهم فقرر الشجار معه وقتله .

كان قسم شرطة السلام اول تلفي بلاغا من شرطة النجدة بفيد بوجود جثة شاب بأحد شوارع المدينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعثر على جثة شاب مقتول، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بعد نشوب مشادة كلامية بينهم وبين المتهمين،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.