ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - الأحوال المدنية قيام 3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد من الشهادات والمستندات "مزورة" - عدد من التقارير الطبية ممهورة بختم شعار الجمهورية ومنسوبة لجهات حكومية مختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته يستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.