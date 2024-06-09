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الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية

(ضبط تشكيل عصابى
(ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرس
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 أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - الأحوال المدنية قيام 3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد من الشهادات والمستندات "مزورة" - عدد من التقارير الطبية ممهورة بختم شعار الجمهورية ومنسوبة لجهات حكومية مختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته يستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة). 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام تزوير المحررات الرسمية