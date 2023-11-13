مطار العريش يستقبل 118 طائرة مساعدات لغزة منذ بداية العدوان

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء وصول 4 طائرات محملة بنحو 136 طنًا من المساعدات الفلسطينية لمطار العريش الدولي منها طائرة من السعودية محملة بـ 33 طنًا من المواد الغذائية والخيام وطائرة كويتية محملة بـ 30 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومولدات كهرباء وثلاجات طاقة شمسية ومولدات طاقة شمسية وطائرة من الدنمارك محملة بـ 47 طنًا من المواد الغذائية والأدوات المدرسية وطائرة من الامارات محملة بـ 26طنًا من الأدوية.

وأضاف زايد أن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت نحو 118 طائرة حملت 2900 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية والخيام والمياه ومستشفيات ميدانية.

وتابع زايد أن ميناء العريش البحري قد استقبل اليوم سفينة المساعدات التركية والتي تحمل علي متنها 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة اسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.