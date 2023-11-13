وكيل “تعليم مطروح” يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسي

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسى مطروح.

وقام وكيل الوزارة بتفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية ومعمل العلوم والمكتبة وقاعات الأنشطة متابعا المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولي بمادتي اللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين، منبها بضرورة المراجعة اليومية لسجلات التحضير ومتابع شرح المحتوى الدراسي ومطابقته للجدول الزمني للمنهج وفق خريطة العام الدراسي 2023 /2024.

وأكد شحاته خلال زيارته المفاجئة للمدرسة أن الطلاب أمانة في أعناق المعلمين في سبيل ترسيخ القيم السامية وتعميق الأخلاق الحميدة في نفوسهم لتنشئة وإعداد أجيال نافعة صالحة قادرة علي تحقيق رفعة وتقدم الوطن، مضيفا أن الدولة تولي التعليم اهتماما كبيرا والذي يعد حجر الأساس للرقي والنهضة بكافة المجالات.

وكيل “تعليم مطروح” يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساس

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