وكيل الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالإسدية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،اليوم الأحد، سير العمل بمركز طب الأسرة بالإسدية، التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، يرافقه لجنة من المديرية تضم مديرى إدارات "الجودة، ومكافحة العدوى، والكلى"، ومدير الإدارة الصحية بأبو حماد، ونائب مدير المستشفى المركزي، وممثلي المجتمع المدني بقرية الإسدية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "خدمات الرعاية الأولية"، التي تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية بقطاع الرعاية الأولية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وقام بمناظرة سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية، موجهاً بتعزيز عدد الأطباء بالعيادات التخصصية المختلفة الموجودة بالمركز مثل "العظام، والجلدية، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي، والأطفال"، ومؤكداً على أهمية إعداد الدعاية اللازمة لها.

واطلع مسعود أيضاً على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، التي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، مؤكداً على أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بدور العبادة ومراكز الشباب ونوادي المرأة وغيرها.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات بالمركز واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين، موجهاً بمراجعة واختبار شبكة الغازات الموجودة بالقسم، لاستقبال أي حالات تحتاج إلى أكسجين، وتبادل الخدمة الطبية بين حضانات مستشفى أبو حماد المركزي، وحضانات مركز الإسدية، مع زيادة القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين.

ووجه وكيل وزارة الصحة مدير إدارة أبو حماد بالتنسيق مع مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، لإطلاق قوافل خاصة بتنظيم الأسرة لزيادة تركيب وسائل طويلة المدى للسيدات، كما وجه برفع كفاءة الخدمات المعملية بالمركز.

وفي نهاية الزيارة اجتمع "مسعود" بممثلي المجتمع المدني بالقرية، لمناقشة مدى إمكانية إضافة خدمات طبية جديدة بالمركز لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لخدمات الرعاية الأولية تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال ١٩ منشأة صحية بمحافظة الشرقية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، التي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣.