رئيس أبورديس يكرم سكرتير المدينة ومديرة المركز التكنولوجي لتميزهما في العمل

كرم اللواء مهندس سامح المتولي رئيس مركز ومدينة أبورديس، يحيى عبدالغني سكرتير المدينة، وهبة الضبع مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ تقديراً لجهودهما ولتميزهما في العمل.

وثمن المكرمان تكريم رئيس المدينة لهما، وأكدا أن تكريمهما تحفيزا لهما، ودافعا قويا على بذل المزيد من الجهد ومواصلة التميز، موجهين كل الشكر والتقدير لرئيس، داعي المول عز وجل أن يكونا عند حسن ظن الجميع.

كانت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، قد نظمت اليوم الأحد، ثاني لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة من مراكز الشباب والمواطنين بمدينة أبورديس بحضور اللواء مهندس سامح المتولي رئيس مدينة أبورديس والدكتور عجلان إبراهيم الخبير البرلماني و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

أكد عجلان أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وحث الشباب على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل؛ وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت: إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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