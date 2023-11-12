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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص إثر انهيار عقار فى مصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى شخص مصرعه إثر انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 5 طوابق في  نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والأسعاف إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع انهيار العقار، وجارى البحث أسفل الانقاض عن الضحايا، فيما يقوم رجال المباحث باجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثة شخص، وقامت سيارة إسعاف بنقله الى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

شخص انهيار عقار منطقة مصر القديمة