بثلاثية في شباك برينتفورد.. «صلاح» يقود ليفربول لمزاحمة السيتي على صدارة البريميرليج

سحق فريق ليفربول ضيفه برينتفورد، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الدولي المصري محمد صلاح لفريق ليفربول، بهدف في الشوط الأول فى الدقيقة 40 بعد تمريرة متقنة عن طريق نونيز وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بالرأس وهو الهدف الثامن فى مسيرته بتلك الطريقة مع الريدز، فيما أضاف دييجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد مجهود فردي رائع.

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

وبهذا الفوز، تمكن ليفربول من مزاحمة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز العاشر.

