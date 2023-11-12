ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصرع 31 شخصًا إثر فيضانات عارمة نتيجة أمطار غزيرة فى الصومال

فيضانات الصومال
فيضانات الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى نحو 31 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء مختلفة من الصومال.

وقال وزير الإعلام الصومالى داود عويس فى تصريحات للصحفيين بالعاصمة /مقديشيو/ نقلتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد إنه منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الفيضانات تسببت فى نزوح نحو نصف مليون شخص وعرقلة حياة أكثر من 1.2 مليون آخرين، مضيفًا أنها تسببت أيضًا فى إلحاق أضرار بالغة للبنية التحتية المدنية، خاصة فى منطقة /جدو/ جنوبى البلاد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أصدر تقريرًا فى وقت سابق أفاد بأن حياة نحو 1.6 مليون شخص فى الصومال قد تتعرض للعرقلة إثر الفيضانات خلال الموسم الممطر الذى يستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، فى ظل وجود احتمالية لتعرض مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية للتدمير.

الصومال أمطار غزيرة الفيضانات