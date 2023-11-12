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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد مدرستي الغرفة التجارية والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية للبنين

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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 تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، مدرستي الغرفة التجارية الإعدادية للبنين والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية للبنين.

رافقها خلال الجولة الدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية، وفاطمة هجرس وكيل الإدارة، وعزيزة رفعت مدير إدارة شمال التعليمية. 

 وأشادت وكيل أول الوزارة بانتظام سير العملية التعليمية وبكثافة حضور الطلاب، مشددة على استمرار الحصر اليومي للغياب ومنوهة على عمل تقييم شهري للطلاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الأسبوع الجاري لمتابعة المستوى التحصيلي والمعرفي للطلاب بالمرحلة الإعدادية.

 كما أجرت “عبد السلام” نقاشا مع الطلاب لقياس مدى استيعابهم لشرح معلميهم داخل الفصول، مثنية على المجهود المبذول من المعلمين بالمدارس محل الزيارة ومطالبة ببذل المزيد من الجهد لتبسيط المادة العلمية للطلاب وخلق بيئة جاذبة لهم داخل المدارس وتفعيل الأنشطة التربوية متمنية لهم التوفيق والسداد.

ادارة شرق التربية والتعليم المرحلة الإعدادية تعليم بورسعيد