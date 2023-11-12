مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد كشك مرور سنورس، أمام عزبة حنس، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وبالفحص تبين وجود جثة هامدة لمواطن، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.