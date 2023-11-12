مدرب الزمالك يشيد بأداء سامسون أكينولا ويطالبه بالتركيز

عقد معتمد جمال المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.

وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة في قدراته.

وطلب معتمد جمال من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات والعمل بكل قوة ليحصل على مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.