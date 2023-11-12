أعلن تشافى هيرناندز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:
حراسة المرمى: مارك تير شتجين.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.
خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.
خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.
ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس
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أعلن تشافى هيرناندز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
أعلن تشافى هيرناندز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.