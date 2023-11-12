الدورى الإسبانى.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس

أعلن تشافى هيرناندز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.