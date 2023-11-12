أمطار الخير تهطل على أبورديس بجنوب سيناء

تعرضت مدينة أبورديس، اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة، وسط فرحة من الأهالي، خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

فيما أكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبورديس بقيادة اللواء مهندس سامح المتولي، رئيس المدينة، أن المدينة استعدت بكامل طاقتها. وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات، مضيفًة أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أية أمطار قد تعوق حركة المواطنين.

ويسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا حارًا، ودرجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أن استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31، وفى طابا الصغرى 28 والعظمى 20، وفى كاترين الصغرى 13 والعظمى 25، وفي طور سيناء الصغرى 19 والعظمى 28، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32.

الحالة المرورية

من جانب آخر أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

368509920_345659761279396_5288203258634052085_n

400134814_732111372282194_25363833942450609_n

400054185_721400789395733_8536044951403747491_n

399939443_1579688289501341_5755286275351225656_n

399822585_355873856816513_7015779995084843603_n

399822567_1029191681675777_8060930971446287472_n