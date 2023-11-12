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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد
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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة صاحبها غيوم كثيفة في سماء المدينة، واعتدال في درجات الحرارة، ضمن موجة الطقس السئ التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية.

ودفعت الأحياء المختلفة ومدينة بورسعيد بمعدات شفط وكسح المياه إلى الشوارع خاصة الرئيسية لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، كما رفعت غرفة عمليات المحافظة، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمتصلة بالغرف الفرعية في الأحياء والمديريات الخدمية، حالة الطوارئ، لمواجهة أي تداعيات لموجة الطقس السئ.

في السياق ذاته، تتواصل عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، كما أنتظمت حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، رغم سوء الأحوال الجوية.

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