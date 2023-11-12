إجراء قرعة الحج بالقليوبية واختيار 760 فائزا

أجرت مديرية أمن القليوبية اليوم الأحد، قرعة الحج 2024 حيث يمكن للفائزين الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر موقع وزارة الداخلية لإعلان أسماء الفائزين بأداء مناسك الحج بين 2887 متقدم لاختيار 760 فائزا.

أقيمت قرعة حج القليوبية 2024 اليوم في نادي الشرطة بحضور اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن والأهالي والمتقدمين، حيث استقبل الأهالي النتائج بالزغاريد والدموع لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.

وكشفت الفاعليات أن المتقدمين بلغ عددهم 2887 لاختيار 760 شخصا لأداء المناسك بينهم 23 تزكية من كبار السن واختيار 737 شخصا بالقرعة و380 احتياطي القرعة

وتبين أن حصص المراكز والأقسام كالتالي :

الخصوص 9

العبور59

قسم بنها 77

اول شبرا 61

ثان شبرا 60

قسم قليوب 22

مركز قليوب 44

مركز طوخ 84

قها 9

الخانكة 56

القناطر 74

مركز بنها 75

مركز شبين القناطر 57.